Brasileiro vai ao local da tragédia de 'Sociedade da Neve': 'É inóspito'

Canessa deu um conselho que ele levou durante todo o trajeto. "Antes de sair, pedi algumas dicas para o Canessa e uma coisa preciosa que ele falou é que na natureza não se dá combate. Temos que ser amigos dela. Toda vez que um vento forte me agarrava ou até na cordilheira, quando eu estava muito sozinho, me lembrava dele. Era como se ele estivesse me guiando."

Decker contou com o apoio de muitas pessoas na estrada. "Um dia furei o pneu e encontrei uma senhora na beira da estrada, vendendo frutas. Quando ela viu a camiseta e perguntou o que se tratava, começamos a conversar. Ela pediu para eu dar um abraço a um amigo dela em uma vila seguinte, que não via há muito tempo. Quando cheguei lá perguntando por ele, ele me ofereceu uma janta por cortesia e, depois, fez uma carta de recomendação para um guia que estava no acampamento que serve de base para subir ao local do acidente. Esse homem tinha a concessão desse lugar e pediu ao guia que me recebesse. Cheguei lá e tinham tábuas de queijo, arroz carreteiro, fui tratado como um rei. Tudo por cortesia."

Destroços do avião ainda estão no Vale das Lágrimas Imagem: Arquivo pessoal

Foram três dias de caminhada, ida e volta. "Deixei minha bicicleta no acampamento e subi com a mochila de 15 kg. Fui cruzando os rios de degelo. Tinha que ser cedo porque depois a correnteza fica muito forte e rolam pedras enormes. Sabia onde poderia beber água porque ali também tem rios com substâncias químicas ricas em enxofre, por exemplo, que não dá para tomar. Estava já aclimatado com a altitude então isso não foi um problema. Fazia muito calor, mas à noite, a temperatura pode chegar a ser negativa."

Não dá para dimensionar nada à distância. "No filme da Netflix mostra uma cena na qual o pessoal sobe um pouco na montanha e não é mais possível enxergar os destroços do avião. E é exatamente assim. Estava a pouca distância da cruz onde estão as pessoas enterradas e já não conseguia vê-la. A proporção das montanhas é tão grandiosa que você se perde um pouco com a dimensão das coisas. Uma pedra que parece pequena e distante, quando você se aproxima, percebe que é do tamanho de uma casa de dois andares."

Ao chegar no cume, Decker viu ainda destroços do avião. "Tem pedaços de janela, de motor, trem de pouso. Queria dormir ali, mas o guia não recomendou. Disse que tempos antes, um grupo acampou por lá para fazer um documentário e bateu um vento tão forte que levou a barraca, com os equipamentos de cinema e uma pessoa dentro. Achei prudente desistir dessa ideia. Ali é um lugar que não é para o ser humano estar. É inóspito mesmo."