UOL no Verão recebe Eslovênia, Matheus Lisboa, Bertha Salles e Magá Moura

No próximo sábado (20), a arena do UOL no Verão receberá os ex-BBBs Eslovênia Marques e Matheus Lisboa, além das influenciadoras Magá Moura e Bertha Salles.

No espaço pé na areia na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), o quarteto poderá aproveitar a estrutura especialmente montada para esta época mais quente do ano, aberta ao público até dia 14 de fevereiro.

O local oferece redário, bangalôs relaxantes, guarda-sóis, chuveirão e trailers com um delicioso cardápio de praia!