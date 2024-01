30 destinos mais legais para viajar em 2024, segundo a National Geographic

Oceania

Vitória, na Austrália

A formação conhecida como "Os Doze Apóstolos", em Vitória, na Austrália Imagem: 4FR/Getty Images

Por quê? Região de belas praias —como o famoso litoral d'Os Doze Apóstolos (acima), que em 2024 ganhará resort com fontes termais —, Victoria agora conta com o Great Victorian Bathing Trail, um percurso de 900 km de termas ricas em águas minerais que passa por Melbourne. Seis paradas já estão abertas: Alba, que inclui um spa na Península de Mornington, e as Metung Hot Springs, que também oferecem uma noite de acampamento à la safari.

Confira o restante da lista: