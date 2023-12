Viaje na maionese: EUA têm rota do molho com 24 paradas em região histórica

A iniciativa fez de Eugenia uma das primeiras mulheres empreendedoras do sul dos EUA e receitas com a maionese se tornaram parte da cultura dos residentes da Carolina do Sul.

A rota da maionese

O roteiro possui paradas organizadas pelo tamanho de seu apetite — há locais que servem opções de petiscos e lanches como o Bobby's BQQ e o Jones Oyster Co. com seu petisco de peixe defumado e maionese. Também se encontra uma seleção de restaurantes que servem entradas com o molho, como o The Nose Dive, o The Scoundrel's e o The Bohemian Cafe sanduíche de queijo com o condimento e também apimentado com jalapeño.

O guia da Rota da Maionese, em Greenville, no estado americano da Carolina do Sul Imagem: Divulgação

Mas ainda são destaques do circuito as quatro paradas históricas, que refletem a trajetória de Eugenia Duke: a primeira fábrica a engarrafar sua maionese, o acampamento militar onde ela vendia seus sanduíches, sua primeira loja e uma ponte batizada em sua homenagem.

O roteiro completo com mapa e descrição dos pratos com maionese disponíveis em cada parada, além de mais informações sobre Eugenia e a importância da maionese no sul dos Estados Unidos pode ser encontrado no visitgreenvillesc.com/eugenia-duke-unofficial-mayo-guide-greenville-sc.