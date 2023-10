Vinde a mim os tatuados: conheça a polêmica Igreja da Modificação Corporal

Não é uma igreja aberta a qualquer um. Para ser membro é preciso ser aprovado, e o processo começa com um formulário com afirmações como: "Não estamos perguntando sobre o significado das modificações do seu corpo ou as histórias por trás delas. Estamos pedindo sua experiência espiritual e pessoal com a modificação corporal".

Proteção religiosa

Membro da CoBM, a Igreja da Modificação Corporal Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2001, a CoBM chamou a atenção da imprensa dos EUA, e não pelo motivo mais óbvio. Uma funcionária da varejista Cotsco foi demitida por se negar a ocultar o piercing na sobrancelha, o que ia contra as normas da empresa. Seguidora da CoBM, ela processou o grupo, alegando que o acessório fazia parte de sua indumentária religiosa e que, portanto, estava sendo vítima de intolerância.

O argumento não colou, a Cotsco ganhou a causa e a Igreja da Modificação Corporal passou alguns anos desmoralizada. Segundo a BMEzine, um tradicional site desse nicho e patrocinador da CoBM em seus primeiros anos de existência, muitas pessoas buscavam a igreja apenas para fazer de suas modificações corporais uma prática religiosa e, assim, obter proteção legal.

"Mas muitos não tinham religiosidade nem conhecimento profundo sobre modificações nem sobre os reverendos e ministros", alegou a BMEzine em um artigo da época. A CoBM caiu em um estado de hibernação, e em 2008 ressurgiu capitaneada por outro grupo, já sem ligação com a BMEzine.