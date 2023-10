Dá licença, malagueta: pimenta mais ardida do mundo foi criada por 10 anos

Para fim de comparação, a pontuação média da pimenta jalapeño fica entre 3 mil e 8 mil SHUs, de acordo com o Guinness. Já a pimenta malagueta atinge entre 30 mil e 100 mil SHUs. Para chegar a esses valores, a pimenta passa por uma série de testes bioquímicos.

Novo recorde, velha casa

O novo recorde continua com o mesmo responsável pela Carolina Reaper, Ed Currie, que cultiva a Pepper X. Ele é fundador da Puckerbutt Pepper Company, no estado da Carolina do Sul (EUA).

A pontuação da nova pimenta mais ardida do mundo foi calculada Winthrop University, localizada em Rock Hill, na Carolina do Sul (EUA). A universidade conduziu testes usando amostras dos últimos quatro anos até o recorde ser reconhecido pelo Livro dos Recordes.

"Ed cultivou a Pepper X em sua fazenda por mais de dez anos, cruzando-a com algumas de suas pimentas mais picantes para aumentar seu teor de caipsaicina", escreveu o Guinness em seu site.

A revelação da Pepper X ocorreu em um episódio da série Hot Ones, do canal do YouTube First We Feast.