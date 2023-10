Exorcismo já foi 'cura' e angariou fiéis; como o Vaticano vê a prática hoje

Santa Catarina de Siena exorcisa mulher, pintura de Girolamo di Benvenuto, 1500-1510 Imagem: Bettmann Archive

A relação com a medicina da época era bastante próxima. "No fim da Idade Média, a possessão demoníaca era considerada uma das razões por trás dos distúrbios mentais e de comportamentos desviantes", diz a historiadora finlandesa Sari Katajala-Peltomaa no livro "Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe" ("(Des)ordem mental na Idade Média tardia europeia", sem edição brasileira).

Demônios podiam ser vistos por trás de várias doenças e, em tratados médicos, rituais de exorcismo eram ocasionalmente recomendados como cura para a loucura e a epilepsia.

Em 1614, a Igreja publicou o "Rituale Romanum", manual com todos os rituais capitaneados por um padre, incluindo o exorcismo. O livro ficou praticamente inalterado por séculos, até ser submetido a uma revisão no Concílio Vaticano 2º (1962-1965). Foi uma época de modernização da Igreja, que buscava, entre outras coisas, se distanciar das práticas mais sobrenaturais. Ainda assim, no capítulo sobre exorcismo, a estrutura e as fórmulas continuaram parecidas na nova edição.

Não fez muita diferença. "Na maior parte do século 20, o exorcismo foi incrivelmente raro nas nações ocidentais e, muitas vezes, observado com constrangimento pelas autoridades católicas", diz Joseph Laycock, professor de estudos religiosos na Universidade Estadual do Texas, Estados Unidos, em um artigo publicado no site "The Conversation".

Rituale Romanum Imagem: Reprodução/Eaden

Em 1917, o Código de Direito Canônico exigia que todos os bispos nomeassem um exorcista oficial. Na prática, segundo Laycock, a maioria das dioceses ignorava tal regra, que acabou extinta em 1983. Mas o interesse por assuntos do tipo crescia, graças à influência da contracultura e a livros e filmes. "O Exorcista" fez com que muitos padres passassem a ser procurados para expulsar algum demônio.