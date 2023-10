A casa da Mônica existe, fica em SP e você pode se hospedar nela por R$ 260

Quarto da Casa da Mônica Imagem: Divulgação Airbnb

Atenção: a casa estará disponível apenas para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2023, por R$ 260 a diária. Você pode reservar o local a partir das 14h do dia 12 de outubro.

Logo de cara, você vai se deparar com a casinha do Monicão, no primeiro cômodo é possível se sentar no sofá e assistir os desenhos da Turma da Mônica ou preparar uma refeição na cozinha da dentuça. No quarto, ao lado do guarda-roupa cheio de vestidos vermelhos, você vai ter a chance de dormir com o coelho de pelúcia Sansão.

Ainda será possível fotografar os melhores momentos da sua estadia com uma câmera instantânea, folhear um caderno vermelho de memórias da personagem e se sentar no escritório da Mônica.

