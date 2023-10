Copacabana, Ipanema e vista para o mar: 10 airbnbs bem-avaliados no Rio

Escolher o melhor bairro para se hospedar no Rio de Janeiro numa viagem de lazer —seja por um fim de semana, um feriado ou um mês inteirinho de férias— não é tarefa das mais fáceis.

Com lugares famosos no mundo inteiro, como Ipanema e Copacabana, o mar convidativo de praias mais afastadas, a exemplo da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, e a vizinhança simpática de recantos como a Urca e o Jardim Botânico, a cidade desafia os visitantes a escolher sua região mais agradável.

A seleção de casas e apartamentos abaixo reúne sugestões em dez bairros diferentes: do agito do sempre badalado Leblon à praticidade do Flamengo, que dá fácil acesso ao centro e aos outros bairros da zona sul, e até uma propriedade em meio à Floresta da Tijuca, em Santa Tereza.