Resort brasileiro é eleito o 2º melhor do mundo em ranking de revista

Da lista completa da categoria, que cita 50 resorts ao redor do globo, o Uxua é o único brasileiro. Inaugurado em 2008, a estrutura do local consiste, na verdade, de um conjunto de casas históricas da região do Quadrado, parte central de Trancoso, fundada por missionários jesuítas em 1586.

Os visitantes hospedam-se em casas históricas reformadas e modernizadas localizadas no quadrado de Trancoso, parte central da região, e outras que foram adicionadas pelo holandês Wilbert Das com o tempo, totalizando 16 casas. A palavra "UXUA", na língua dos nativos Pataxó, significa "maravilhoso".

Atualmente o hotel conta com 24 suítes distribuídas entre 16 casas totalmente exclusivas em termos de arquitetura e decoração. Treze casas estão distribuídas em uma área com nove mil metros quadrados de jardins privados, juntamente com uma piscina revestida de Quartzo Aventurino (conhecido por suas propriedades curativas), academia, UXUA Vida Spa & Lab e ateliê com tear antigo. A poucos passos estão outras três casas.