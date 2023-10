'Adega mais valiosa': bilionário venderá em leilão R$ 253 milhões em vinhos

A casa de leilões disse ainda que a coleção de Chen, adquirida ao longo de 40 anos, é "a adega mais ampla e valiosa já formada". Segundo a CNN, um porta-voz da Sotheby's afirmou que o número total de garrafas da adega do empresário chega a "seis dígitos", e as que estão à venda são apenas "uma fração" delas.

Itens raros

Vinho francês Romanée-Conti estará no leilão de Pierre Chen Imagem: Reprodução / Sotheby?s

Duas garrafas de seis litros do vinho francês Romanée-Conti, de 1985, estão entre os lotes mais valiosos do leilão. Cada uma delas é estimada em US$ 120 mil (R$ 608 mil) e US$ 190 mil (R$ 963 mil).

Outra garrafa de seis litros, essa de 1999, deve custar até US$ 130 mil (R$ 659 mil), enquanto uma de três litros de 1971 está avaliada em até US$ 140 mil (R$ 710 mil).

Já duas garrafas de 1985 de Domaine Armand Rousseau, um dos mais lendários produtores de vinhos do mundo, devem chegar a US$ 32 mil (R$ 162 mil) cada.