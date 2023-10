Novo passaporte começa a ser emitido hoje; confira o que muda no documento

O novo passaporte brasileiro começa a ser expedido no Brasil pela Polícia Federal hoje (3). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, no exterior, em embaixadas e consulados, a emissão acontecerá somente em 2024.

Idealizado pela Casa da Moeda do Brasil em parceria com a Polícia Federal e com o próprio ministério, o documento é temático e homenageia as diferentes regiões do Brasil com representação de biomas. Além disso, os dispositivos de segurança contidos nele são considerados os mais modernos da atualidade.

Vale ressaltar que a validade do documento continua sendo de dez anos, sua troca não é obrigatória e os passaportes expedidos no modelo atual continuam válidos até a data de expiração de cada um deles. Além disso, o valor da emissão do documento segue o mesmo: R$ 257,25 para o passaporte comum e R$ 334,42 para casos de emergência e urgência.