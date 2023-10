Babymoon, a tendência de casais grávidos viajarem antes da chegada do bebê

É uma viagem especial, aproveitando que a mulher ainda está grávida, para o casal se curtir, porque depois que o bebê nascer vai ser diferente. Afinal, talvez eles não tenham uma oportunidade tão cedo de viajar apenas os dois.

Diana Carvalho, CEO na Mundo4e Viagens

As praias costumam ser a preferência por oferecerem estrutura para uma estadia mais tranquila Imagem: iStock

Roteiros variados

Os tipos de roteiro que podem ser feitos são variados. Depende muito do objetivo de cada casal. "Muitas vezes, até fazem a viagem também com o enxoval em mente, fazer compras para o bebê. Não é um roteiro específico para isso, mas tem quem aproveite a oportunidade também para resolver isso", diz a especialista.

Pode ser um destino de praia, de montanha e até jornadas mais longas, como Europa e Estados Unidos. "As praias costumam ser a preferência, por oferecerem toda estrutura para uma estadia mais tranquila", afirma Dinah Carvalho, responsável pelo marketing da Kangaroo Tours, que oferece roteiro para babymoon. Principalmente em resorts all inclusive, onde o casal pode aproveitar as atrações sem ter que se deslocar muito.

O destino pode ser de montanha e até jornadas mais longas, como Europa e EUA Imagem: iStock

Dinah diz, no entanto, que a gestação não impede que casais façam viagens mais exploratórias, como ao Egito. Porém, há algumas adaptações que precisam ser feitas. "É melhor priorizar serviços privativos, em que os pais tenham liberdade de escolher um roteiro com mais ou menos atividades. Não indicamos roteiros regulares, em grupo, porque há maior flexibilidade para o casal, inclusive de horário da atividade."