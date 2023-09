Padocaria vai premiar as melhores padarias de SP; vote na sua favorita!

Cheirinho de novidade

A categoria "Melhor Pizza de Padaria" é uma das novidades da edição deste ano do Prêmio Padocaria. Essa nova premiação tem como objetivo dar destaque aos estabelecimentos que estão se diversificando.

A premiação deste ano também terá mais vencedores. Após o fim dos votos da primeira fase, será feito um pódio com as três padarias mais votadas em cada categoria. E não poderemos ter primeiros lugares repetidos.

"Ter um pódio com três colocados é bom para o público e para a padaria. O dono do estabelecimento sai ganhando, pois sente-se mais estimulado com um prêmio. Quando ele divulga nas redes sociais, mais pessoas passam a frequentar a padaria, o que aumenta seu número de clientes", diz o gastrônomo Eduardo Maya, um dos idealizadores do Padocaria.

Votação não para

Na segunda fase do prêmio, o voto do público continua importante, mas a opinião dos frequentadores se une a uma avaliação feita por um júri técnico, composto por 25 pessoas, entre elas professores de gastronomia, jornalistas e especialistas na área. As avaliações vão acontecer entre 30 de outubro e 12 de novembro.