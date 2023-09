Fim de semana relax: 10 Airbnbs aconchegantes a até 200 km de SP

Passar o sábado e o domingo longe da correria, da poluição sonora e do estresse de São Paulo é uma receita quase infalível para começar bem a semana —principalmente se não for preciso gastar muito tempo na estrada rumo ao merecido descanso.

Num raio de 200 quilômetros a partir da capital, dá para escolher entre praia, campo ou montanha e reservar cabanas, casas e chalés que acomodam desde casais até grandes turmas.

Na plataforma de aluguel de imóveis Airbnb é possível encontrar lugares como um refúgio para dois a 1.400 metros de altitude, na pequena cidade mineira de Córrego do Bom Jesus (a 167 km de São Paulo), ou um apartamento para cinco pessoas no centrinho da praia da Enseada, a poucos metros do mar do Guarujá (95 km de distância da capital).