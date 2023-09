É nosso! Rede americana erra feio e vende 'brigadeiro de Portugal'

Segundo ela, não existe uma popularização do brigadeiro pelo mundo. "Na verdade, existem imigrantes brasileiros em todos os lugares que levam, com eles, nossos costumes alimentares. Mas se perguntar para estrangeiros sobre o brigadeiro, dificilmente eles saberão o que é", pontua.

Questão de idioma

Há, também, quem alegue ser falta de interpretação de texto da turma de cá. Não é o caso. Cynthia Pichini, professora de letras e dos cursos de licenciatura na Universidade São Judas, mostra que o argumento é falho.

"O que está escrito na embalagem, por causa da preposição 'from', dá ideia de origem. Toda vez que usamos essa preposição significa lugar, de onde vem. Caso contrário, seria 'made in Portugal', como geralmente aparece nos pacotes", cita.

Na parte de trás da embalagem, lê-se "Product of Portugal", preposição que designa propriedade. "Do mesmo jeito que o 'from' fala de origem, 'of' fala de posse. 'A friend of mine' significa 'um amigo meu'; 'a friend of Brazil' quer dizer 'o meu amigo do Brasil'. Embora a tradução se inverta, é a mesma ideia, de posse. 'The president of the United States' é 'o presidente dos Estados Unidos'. 'Product of Portugal' está dizendo que é um 'produto de Portugal'", exemplifica a especialista.

Afinal, quem inventou o brigadeiro?

Brigadeiro Eduardo Gomes Imagem: Wikipédia

Na própria descrição do produto, a Trader Joe's cita a teoria mais conhecida sobre a origem do doce icônico e a definição de seu nome de batismo - ou seja, a que teria sido criada por um grupo de mulheres apoiadoras do brigadeiro Eduardo Gomes na disputa pela cadeira de presidente. A escolha do nome parece ser unânime, mas a concepção da receita pelas apoiadoras do militar está longe de ser a única hipótese.