É primavera: aposte na jardinagem sem medo com a ajuda destes acessórios

Este painel ripado de madeira acompanha bucha e escápula para ser fixado à parede;

Por ser envernizado, pode ficar exposto a condições climáticas variadas;

Peça fundamental para quem mora em apartamento e quer montar um jardim vertical;

Oferta para o modelo 70 cm x 50 cm. Também disponível no tamanho 100 cm x 70 cm. Preço pode variar

Curte comer, beber e viver bem? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).