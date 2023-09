Como aderir à 'moda das patricinhas de Beverly Hills' que invadiu as redes

Ariana Grande se inspira em Jenna (Jennifer Garner), de 'De Repente 30' Imagem: Reprodução

Só para se ter ideia, de acordo com um recente relatório do Pinterest, o Rom-com core foi apontado entre as principais buscas na plataforma, incluindo "garota dos anos 2000", que aumentou em 235%, "roupas estéticas garotas legais", em 140% e "conjunto de minissaia rosa", em 145%.

Nos feeds do Instagram, celebridades como Katie Holmes e Hailey Bieber também vêm mostrando toda disposição em recuperar o visual, provando - mais uma vez - o quanto a moda é cíclica e está aberta às mais diversas adaptações.

O que não pode faltar

Segundo Roze, os cenários encantadores e os enredos apaixonantes dos filmes são traduzidos para o universo fashion com o uso de estampas florais, tecidos leves, laços e babados. Agasalhos de veludos, minissaias e a clássica calça jeans de cintura baixa também estão listadas entre as peças-chaves do visual.