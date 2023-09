Prática e funcional: esta balança de cozinha é um sucesso; veja opiniões

Excelente custo benefício, a balança é bem confiável, funcional e bastante intuitiva, uso várias vezes ao dia para pesar a quantidade de ração dos meus cachorros.

Bruno de Carvalho Martins Alves

Fácil de trocar entre gramas em oz, além de conseguir descontar o peso do prato ou pote! Se você for comprar para acompanhar algum plano alimentar, ela cumpre o propósito.

Camila Mayumi

Boa qualidade, fácil de usar e atendeu minhas necessidades.

João

Super fácil de utilizar. Ótima qualidade. Extremamente precisa.

Marlise Francisca de Moraes

Fácil de usar. É bem precisa na pesagem, identificando até quando tem 1g a mais ou a menos no ingrediente.

Greyce

