Esta tábua 3 em 1 facilita a vida na cozinha; veja se ela é boa para você

Material resistente, suporta altas temperaturas

Multiuso, funciona como tábua de corte de alimentos, escorredor e balde para armazenamento

Como balde, pode ser usada para guardar frutas na geladeira e ou balde de gelo no churrasco do fim de semana

Praticidade: para usar o escorredor, é só tirar a tampa do ralinho que fica no canto da tábua

Na hora de guardar, ocupa pouco espaço, já que pode ser retraída para melhor armazenamento

O que diz quem comprou

Na Amazon, a tábua 3 em 1 tem quase 400 avaliações e uma nota geral de 4,1 estrelas, sendo 5 a máxima. Quem comprou elogiou a qualidade do material e praticidade do produto. Confira algumas opiniões:

Essas bacias retráteis são muito práticas e ótimas para economizar economizar espaço na hora de guardar.

Adilson Andrade

Excelente produto. Ainda não utilizei conforme planejei, mas dá pra ver que será bem útil. Me atraiu a válvula no fundo da bacia, muito simples de abrir e fechar com um simples toque.

Ivcmsilveira