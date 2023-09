Esta empresa te cobra para voar sem levar roupas -mas é por uma boa causa

Viajar apenas com bagagem de mão já é uma realidade de muitas pessoas. Mas, e se os viajantes pudessem embarcar sem levar quase nada? Essa é a ideia do Any Wear, Anywhere ("Qualquer roupa, em qualquer lugar", na tradução livre), da Japan Airlines.

O programa consiste no aluguel de roupas que são entregues diretamente no destino do viajante —as peças são devolvidas ao final da estadia, higienizadas e colocadas de volta no sistema para que outras pessoas também possam usá-las em suas viagens.

O projeto está disponível apenas para quem viajar ao Japão pela companhia aérea. A ideia é diminuir e monitorar a carga dos aviões —o objetivo é estudar como isso afeta as emissões de carbono das aeronaves.