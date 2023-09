Liquidificador de R$ 1.300: Cuisinart vale o preço? Veja itens com desconto

Além da tradicional lâmina no bastão, ele vem com um triturador e um batedor estilo fouet. Assim, dá para fazer uma infinidade de tarefas de forma prática: fazer sucos, misturar massas, deixar sopas lisinhas, bater claras em neves e picar vegetais. São duas opções de velocidade e uma função turbo. O copo medidor é de 700 ml com tampa para facilitar o armazenamento.

Café da manhã em família

Alguns dos produtos são pensados para tornar as refeições em família mais práticas e gostosas. No café da manhã, com a correria do trabalho e dos estudos, nem sempre sobra tempo para pratos elaborados.

Mas há um combo rápido, infalível (e digno de filmes e séries): suco de laranja espremido na hora e waffles. A receita ficará mais prática ainda se for feita com equipamentos mais potentes e de aço, que agilizam o preparo e são fáceis de limpar.

Esta máquina reluzente promete um waffle grande e fofinho, que pode ser dividido em duas pessoas. Há cinco opções de tostagem, do mais claro ao mais queimadinho, para agradar a todos. O revestimento antiaderente garante que a comida não grude na hora de tirar.