Afinal, onde ela está? Bíblia mais antiga é cercada de confusão e polêmicas

Onde está hoje: A maior parte do códice, escrito em grego, está na Biblioteca de Londres. Outros fragmentos estão no Mosteiro de Santa Catarina, na Universidade de Leipzig (Alemanha) e na Biblioteca Nacional Russa, em São Petersburgo.

Codex Vaticanus (300-350 d.C.)

Página do Codex Vaticanus Imagem: Reprodução

Até a descoberta do códice que estava no Egito, esta era a Bíblia de referência quando se falava na versão mais antiga do livro. Escrita em grego, é possivelmente um pouco mais antiga que a egípcia e também tida como quase completa.

Onde está hoje: Na Biblioteca do Vaticano. Aliás, está lá desde o século 15.

Evangelhos de Garima (390-570 d.C.)

Evangelhos de Garima Imagem: Reprodução/www.ethiopianheritagefund.org

Abba Garima é um dos nove santos responsáveis pela introdução do cristianismo na Etiópia, no século 4º. O país africano foi o primeiro do mundo oficializar a religião, e acabou desenvolvendo um tipo único de cristianismo, representado pela Igreja Ortodoxa Etíope (há inclusive uma história que diz que a verdadeira Arca da Aliança está preservada no país).