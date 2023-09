Com carinha divertida, este robô aspirador quer ser um membro da família

Dá para colocar olhinhos, boquinha e até bigode no robozinho. Como muitos donos de robôs aspiradores costumar dar nome e tratar seus ajudantes eletrônicos como um pet ou membro da família, a ideia com esses adesivos é dar uma carinha ao aparelho.

Ralf, o robô, também é espertinho: seu sistema inteligente permite aspirar até mesmo os cantinhos mais difíceis sem bater em nada (nem em ninguém) graças ao seu sensor de obstáculos. Ele conta ainda com sistema antiqueda, o que evita que ele caia de escadas, por exemplo.

Outro ponto positivo deste aspirador —além do preço acessível, pois é um modelo mais básico— é que ele vem com filtro HEPA, capaz de reter até 99,9% das impurezas do ar. Ou seja, quem tem crianças e problemas com alergia à poeira, por exemplo, encontra neste robozinho um ajudante e tanto para manter o ambiente mais limpo.

O que ele tem de bom?

3 funções: varre, aspira e passa pano

A capacidade do reservatório é de 275 ml, suficiente para uma faxina completa

Alto poder de succção, aspira fios de cabelo e pelos com facilidade

A bateria tem autonomia de até 1h30 de limpeza

Filtro HEPA, capaz de reter até 99,9% das impurezas do ar

