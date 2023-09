Espátula baratinha e panela Le Creuset: o que Carole Crema não vive sem

Questionada sobre a ausência de algum dos itens citados, se o trabalho pode ser prejudicado e se a solução poderia ser a substituição, a chef responde:

"Substituir exatamente não. Claro que como são muito úteis, quando não os tenho a mão, fazem falta por conta da utilidade e praticidade ao cozinhar."

A escolha das marcas, aliás, de acordo com a própria Carole, tem a ver com ergonomia, durabilidade, praticidade e tamanho. As duas últimas características referem-se a outro utensílio citado por ela, que é um miniprocessador da KitchenAid.

Trata-se de um eletrodoméstico com controles simples e intuitivos para uso diário na cozinha. Compacto e leve, de acordo com o fabricante, conta com uma lâmina multiuso ideal para picar rapidamente os ingredientes, além de preparar molhos e cremes.

Curte comer, beber e viver bem? Fique de olho na nossa curadoria de produtos: no Monitor de Ofertas UOL, no Twitter (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).