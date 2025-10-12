Sem carne é mesmo hambúrguer, salsicha e bife? Europa discute uso de nomes

A maioria do Parlamento Europeu concorda e votou a favor da proibição nesta quarta-feira (08/10) em Estrasburgo.

Por isso, nomes de espécies animais específicas em produtos à base de plantas também passariam a ser proibidos. Uma designação como "carne de frango de soja" deixaria de ser permitida.

A indústria da carne acolhe favoravelmente a decisão, enquanto defensores dos consumidores, grupos ambientalistas e a oposição no Parlamento Europeu a criticam.

Mesmo dentro do PPE já havia antes divergências sobre esta proposta. Muitos eurodeputados do bloco conservador alemão composto por União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU), que integra o PPE, votaram contra.

Peter Liese (PPE), da comissão parlamentar do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar, votou contra a proposta e lamenta a decisão.