Turismo de compras dos brasileiros nos EUA sofre tombo sob governo Trump

Outro fator que deve pesar é a criação da nova taxa de visto, o chamado visa integrity fee, de US$ 250, prevista para entrar em vigor em outubro. A medida afeta especialmente viajantes de países que não fazem parte do programa de isenção de vistos — como o Brasil.

Brasileiros seguem viajando aos EUA, mas comércio sente queda

Internacionalmente, os Estados Unidos seguem firmes como destino preferido dos brasileiros. Orlando e Miami lideram as buscas por viagens, atraindo famílias para os parques temáticos e as tradicionais compras, mesmo diante de um câmbio desfavorável e do aumento dos custos para viajar ao exterior.

Segundo um levantamento da agência Viva América o Brasil foi o 4º país que mais enviou turistas para os EUA no primeiro trimestre de 2025. Nos três primeiros meses de 2025, quase meio milhão de brasileiros cruzaram as fronteiras americanas — um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024. O dado contrasta com a queda registrada entre outros países emissores, como México (-21%) e Canadá (-46%).

Apesar disso, o comércio americano começa a sentir os efeitos de uma nova realidade: turistas internacionais estão gastando menos. Entre os brasileiros, que tradicionalmente desembarcam nos EUA em busca de eletrônicos, roupas de grife e até enxovais de bebê, a alta do dólar - que chegou a beirar os R$6 - e o aumento do IOF em sobre transações no exterior, ocorrido em maio deste ano, pesam no bolso.

Esse movimento preocupa o setor varejista dos EUA, acostumado a contar com o poder de compra dos turistas internacionais — em especial dos brasileiros, considerados clientes fiéis e de alto consumo. Agora, a combinação de inflação global, dólar valorizado e mudanças no perfil do consumo ameaça reduzir um dos pilares do turismo de compras nos EUA.