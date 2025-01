Feminismo e resistência ao nazismo: cozinha de Frankfurt transformou lares

Schütte-Lihotzky nunca se conformou com essas objeções, pois seu objetivo era trazer alívio às mulheres. Apesar das críticas, a cozinha de Frankfurt foi um sucesso. Pedidos chegaram de todo o mundo. Somente na França, 260 mil foram encomendadas.

Mesmo com o reconhecimento internacional, Schütte-Lihotzky se sentia incompreendida, pois seu maior interesse era melhorar a vida da classe trabalhadora. Isso quase a levou à desgraça na era nazista. Depois da anexação da Áustria pela Alemanha, ela, como comunista, lutou na clandestinidade, foi presa e escapou por pouco de ser executada.

Após a Segunda Guerra Mundial, Schütte-Lihotzky se engajou nos movimentos pacifista e feminista. Fez palestras, projetou moradias e jardins de infância na Alemanha Ocidental, na Rússia, em Cuba e na República Democrática Alemã (RDA), dando coragem e confiança a jovens arquitetas.

No entanto, seu legado mais famoso é até hoje a cozinha de Frankfurt. A ideia do espaço da cozinha multifuncional ainda é a mesma - agora com geladeiras e fogões que podem ser controlados por um aplicativo. Os estilos são os mais variados, mas o princípio por trás de toda cozinha moderna remete à ideia de Schütte-Lihotzky: tirar o máximo proveito do espaço com o mínimo de esforço.

Com a cozinha de Frankfurt, Schütte-Lihotzky criou a origem de todas as cozinhas embutidas.