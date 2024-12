Doença, assassinato e morte: quem comprou o palácio amaldiçoado de Veneza?

História sombria

Com localização privilegiada às margens do Grande Canal, próximo à Basílica de Santa Maria della Salute, o Palácio Ca' Dario é uma construção histórica com oito quartos e oito banheiros, vista panorâmica e um jardim privado — daí seu alto valor.

O dono original do imóvel, o secretário do Senado veneziano Giovanni Dario, mandou erguê-lo em 1479. Desde então, a família se viu envolta em uma série de infortúnios que renderam ao palácio sua fama de amaldiçoado.

Dario não chegou a ver a obra pronta, morrendo cinco anos depois. A filha dele, Marietta, herdou o palácio e se mudou para lá com o marido, Vicenzo Barbaro, que acabaria assassinado após ir à falência. Desconsolada, a esposa cometeu suicídio. Já o filho do casal e neto de Dario, Vicenzo, foi morto em um atentado na Grécia.

O Palácio Ca' Dario, à direita, tem a fachada adornada com discos de mármore policromado Imagem: picture alliance/AlexAnton/Zoonar

Mas a tragédia continuaria a cercar o palácio mesmo depois de ele ser entregue a outros proprietários: comerciantes foram à ruína, poetas adoeceram, amantes mataram e morreram.