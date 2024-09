Marketing ou futuro? 'Turismo do frio' é aposta do gelado norte da Europa

A organização de promoção do turismo Visite a Noruega adota um tom semelhante. "Fuja do sol escaldante e do calor intenso", anuncia. "Viaje rumo ao norte para férias de verão refrescantes."

De fato, as mudanças climáticas se tornam cada vez mais perceptíveis nos destinos turísticos clássicos no Mar Mediterrâneo. A Espanha e a Itália, por exemplo, tiveram em 2022 e 2023 os dois anos mais quentes desde o início dos registros.

Na Grécia, a temperatura atingiu altas recordes e a seca extrema acompanhada de incêndios florestais devastaram regiões inteiras na temporada de verão no Hemisfério Norte. Mesmo as previsões mais otimistas de especialistas do clima sugerem que a situação deve ainda piorar nas próximas décadas.

Demanda pelo norte pode aumentar

O fato de que haverá certamente consequências para o turismo é um dos resultados de um estudo do serviço científico da Comissão Europeia divulgado no ano passado, que avalia os prováveis efeitos das mudanças climáticas no turismo até o ano de 2100.

"Observamos um claro padrão norte-sul, com um aumento do turismo nas regiões central e norte e um declínio da demanda nas áreas ao sul". As maiores perdas devem ocorrer na Grécia, Espanha, Itália e Portugal, com aumentos mais acentuados na Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Suécia e Reino Unido, entre outros.