Seis países têm os passaportes mais poderosos do mundo; saiba quais são

Um lugar abaixo está a Argentina, cujo passaporte permite a entrada sem visto em 174 países. Logo atrás está o Brasil (173 países). O México está na 23ª posição, com um passaporte que não exige visto para 161 países.

O Uruguai e a Costa Rica aparecem em 26º e 28º lugar, respectivamente. Um total de 149 países podem ser visitados com o documento do Panamá (31º lugar), três a mais do que os permitidos pelo passaporte do Paraguai, que está em 33º lugar.

Peru e Guatemala fecham o top 10 latino-americano, em 36º e 38º lugar no ranking da Henley & Partners.

Depois vêm El Salvador (39º, 136 países), Colômbia e Honduras (40º, 135 países), Nicarágua (43º, 130), Venezuela (46º, 126), Equador (57º, 95), Bolívia (63º, 82), República Dominicana (68º, 74) e Cuba (78º, 64). Na região, o passaporte do Haiti é o que permite visitar o menor número de países sem visto (55), ocupando a 87ª posição no mundo.

A Henley & Partners não é a única empresa que faz um índice de passaportes. O Passaporte Index do grupo canadense Arton coloca os Emirados Árabes Unidos em primeiro lugar e a Alemanha em segundo. Esse ranking dá resultados diferentes, pois analisa o "poder do passaporte" de acordo com a mobilidade. Por esse critério, o Brasil fica em 11º lugar, passando a Argentina e o Chile.