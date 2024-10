Hoje é dia de massa! Ranking revela pratos italianos mais amados pelo mundo

Uma pesquisa divulgada por ocasião do "World Pasta Day", celebrado nesta sexta (25), revelou que o macarrão à carbonara, a lasanha e a pasta ao sugo de pomodoro estão entre as receitas mais amadas pelos estrangeiros que visitam a Itália nas férias.

O estudo realizado pela associação Touring Club Italia para a Unione Italiana Food investigou a relação entre os turistas que visitam o país europeu e as massas para elaborar o ranking com as 10 receitas favoritas dos estrangeiras.

De acordo com os resultados, mais de um em cada dois proprietários de restaurantes (54%) declarou que pelo menos metade de seus clientes são estrangeiros e, de acordo com sete em cada 10 estabelecimentos (72%), a cultura gastronômica e do vinho de clientes do exterior aumentou.