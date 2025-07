O que diz 1ª decisão judicial após Itália restringir cidadania italiana

Baseando-se na lei anterior, o magistrado afirmou que a cidadania seria concedida. Considerando a nova regra, entretanto, o pedido seria negado. Por conta desse impasse, o juiz decidiu remeter a questão da constitucionalidade da nova lei para apreciação da Corte Constitucional.

Criada em 1956, a Corte Constitucional italiana é uma corte superior cuja principal função é garantir que todas as leis e atos normativos respeitem os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição de 1948.

Dessa forma, o julgamento do mérito do processo - isto é, se essa família será considerada ou não italiana - depende da decisão que for tomada pela Corte Constitucional ao analisar o pedido do Tribunal de Turim sobre a inconstitucionalidade da nova lei.

"O juiz entendeu que havia fundamentos suficientes para a contestação da constitucionalidade da nova lei", explica o jurista italiano David Manzini, da Nostrali Cidadania Italiana.

"É extraordinária a rapidez com que isso aconteceu. Acreditamos que juízes de outros tribunais passarão a seguir o mesmo procedimento", avalia.

Na visão do advogado Fábio Gioppo, da assessoria Gioppo & Conti I Cidadania Italiana e Portuguesa, a decisão do Tribunal de Turim de avaliar a nova lei como a inconstitucional "reacende a esperança para milhares de descendentes - bisnetos, trinetos e além - que, com o novo decreto, haviam tido seus direitos teoricamente retirados".