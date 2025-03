Quem pagou? É maior que o do Rio? Conheça o 'Cristo Protetor' de Encantado

Uma estátua construída na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, roubou a cena ao superar o tamanho do Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro, conhecido internacionalmente.

O monumento do Cristo Protetor de Encantado será inaugurado no dia 6 de abril sob a expectativa de movimentar o turismo na região do Vale do Taquari, atingida fortemente pela catástrofe das chuvas no ano passado.

A imponente obra, esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura, foi construída ao longo de dois anos e é feita de aço e concreto armado. Devido a isso, seu peso chega a 1.712 toneladas.