Fusca bate-bate, montanha-russa e 'vibe' Willy Wonka: como será novo parque da Cacau Show

Na cidade das coisas megalomaníacas, o parque promete ser outro gigante. As obras de terraplanagem acabaram de começar no terreno e, a partir de janeiro, será iniciada a fundação. Em 2025, também será inaugurado o Instituto Cacau Show Itu (assim como já existe em outros municípios), organização social sem fins lucrativos que oferece gratuitamente atividades educacionais, esportivas, culturais e de formação para crianças e adolescentes.

Dentre as 50 atrações, está a mais alta e rápida montanha-russa da América Latina, segundo a Cacau Show. A estrutura será desenvolvida pela Vekoma, empresa responsável por 85% das montanhas-russas dos parques da Disney. Com 55 metros de altura e um quilômetro de extensão, a atração atingirá 120 km/h em apenas cinco segundos.

Outro destaque são os hotéis temáticos, com mais de mil quartos, e o City Walk, um elegante bulevar a céu aberto com lojas-conceito e restaurantes temáticos. Conforme a empresa, "o projeto inclui, além do parque, um centro de convenções, condomínios residenciais, centro cultural e uma galeria de arte".

Além de inspirações internacionais, como a Disney, há referências a Willy Wonka, personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates. Na coletiva de imprensa de apresentação do projeto, foram distribuídos chapéus inspirados no personagem clássico de Tim Burton.

Outra atração serão carrinhos bate-bate estilizados como Fusca. Segundo Costa, o valor do ingresso não está definido, mas a intenção é ter um valor acessível.