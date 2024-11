Aeroporto Santos Dumont vai fechar devido ao G20 no Rio; como ficarão os voos?

O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, vai permanecer fechado para voos segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de novembro, quando acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM), a 550 metros dali, a reunião de cúpula do G20, que vai reunir presidentes dos países que têm as maiores economias do mundo. Serão 55 delegações, de 40 países e 15 organismos internacionais, e entre os confirmados estão os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

Por segurança, devido à proximidade com o local do evento, o aeroporto não terá movimento de voos - as áreas comercial e administrativa e os banheiros ficarão abertos, mas sem partidas nem chegadas de aviões. O Santos Dumont tem cerca de 130 voos diários, e passam diariamente pelo aeroporto aproximadamente 30 mil pessoas.

Voos anteriormente marcados para o Santos Dumont serão transferidos para o aeroporto do Galeão. Somente da companhia aérea Latam serão 11 mil passageiros afetados com a mudança.