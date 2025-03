Contra explosão de turistas, Japão dobra preço do ingresso para o Fuji

Os turistas que desejarem escalar o monte Fuji neste verão (boreal) terão que pagar uma taxa de entrada de 4.000 ienes (US$ 27 ou R$ 155), o dobro do valor pago no ano passado, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (17).

No ano passado, a prefeitura de Yamanashi, lar do Monte Fuji, introduziu uma taxa de 2.000 ienes (US$ 13,50 ou R$ 77) e um limite diário de 4.000 pessoas de julho a setembro para acessar a trilha "Yoshida", a rota mais popular para o vulcão ativo.

A prefeitura vizinha de Shizuoka decidiu cobrar o mesmo valor pelas outras três trilhas que levam ao cume, que até agora eram gratuitas.