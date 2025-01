'Tesouros da Mesopotâmia' destruídos pelo Estado Islâmico são reconstituídos no Iraque

De acordo com o ministro, serão necessários 10 anos de trabalho árduo para que as maravilhas do palácio do rei Ashurnasirpal II possam ser vistas novamente em sua totalidade.

O sítio de Nimrud foi escavado pela primeira vez por arqueólogos no século 19 e ganhou reconhecimento internacional pelas imensas figuras de lamassus que foram exibidas no Museu Britânico de Londres e no Louvre em Paris.