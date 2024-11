A valiosa trufa branca: sonho dos chefs é 'caçada' com cães, mas está sumindo

O efeito das chuvas abundantes das últimas semanas também pode ser desastroso: "Se houver pouca água, a trufa não cresce. Se houver muita água, ela apodrece".

Alertado por seu cão Buk, ele se agacha para cavar suavemente o solo com uma pá estreita e retirar uma trufa. Mas o tamanho é muito modesto.

Com a explosão da demanda e uma oferta limitada, o valor da trufa branca alcança preços equivalentes ao do ouro: este ano alcançou 4.500 euros (R$ 28 mil reais) o quilo na feira de Alba, que termina em 8 de dezembro.

Duas trufas "gêmeas" com um peso total de 905 gramas foram vendidas no domingo por 140.000 euros (R$ 865 mil reais) a um magnata financeiro de Hong Kong no tradicional leilão beneficente de Alba.