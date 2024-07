Turismo na Rússia: sob guerra, 'janela para o Ocidente' é salva por orientais

Alexandra Kulikova estava acostumada a ouvir diversos idiomas quando caminhava pelas ruas de São Petersburgo, a icônica cidade fundada pelo czar Pedro, o Grande, como a "janela para o Ocidente" da Rússia, mas desde a ofensiva russa na Ucrânia, a cidade já não é a mesma.

"Você ouvia inglês, francês ou italiano por todo o lado (...) e sempre estávamos lotados", comentou esta coproprietária de uma rede de apartamentos para alugar na cidade.

Mas a ofensiva militar do Kremlin contra a Ucrânia e a subsequente onda de sanções isolou a Rússia da maioria dos potenciais turistas ocidentais, afetando gravemente a indústria do turismo no país.