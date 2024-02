Turismo de massa perturba a tranquilidade de cidade histórica do Laos

A nova estação de Luang Prabang fica a cerca de 30 minutos do centro pela estrada. Tem uma inscrição em laosiano e mandarim, o que lembra que a China financiou grande parte dos US$ 6 bilhões (R$ 29,7 bilhões) para construir a linha.

Os especialistas saudaram o potencial econômico oferecido por esta primeira ferrovia no Laos. Mas também se preocupam com os riscos que esta nova dívida representa para a modesta economia do país.

Moradores ouvidos pela AFP destacaram que as receitas geradas pelo trem chinês são distribuídas de forma desigual.

E os passeios de barco pelo rio Mekong ao pôr do sol têm se transformado cada vez mais em cruzeiros de karaokê. "O estilo mudou", reconhece o proprietário de três barcos. "Isso destruiu a tranquilidade".