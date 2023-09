Mil reais o quilo: cocô de pássaro 'esconde' café brasileiro de luxo

É muito mais lento em civetas ou elefantes, cujos excrementos também são usados para produzir esse tipo de café na Tailândia.

Basicamente, o que você tem como diferencial, que o pássaro promove, é essa seleção dos grãos maduros. Ele não adiciona nada a mais. Mas a história é boa , diz Neto.

Os grãos bem maduros conferem ao café "notas doces, com boa acidez".

"É um café delicioso e a história por trás da sua produção é muito original. É uma experiência nova para nós", diz a turista Poliana Cristiana Prego, de 37 anos, que veio até a fazenda provar o café do jacu.

"Nossos clientes são os amantes de produtos exóticos, mas também aqueles que valorizam a ideia de desenvolvimento sustentável", afirma Henrique Sloper.

Para ele, "o futuro do café vai vir do Brasil". Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar "a parte do branding, do marketing do café. É mostrar para o mundo que realmente temos condições de fazer o que ninguém tem".