Essa bela cor dourada é perfeita em alguns vinhos. Em outros, pode indicar oxidação Getty Images Vinho oxidado tem salvação? Veja como identificar o defeito Rodrigo Barradas Aconteceu comigo no dia anterior ao que escrevo esta newsletter. Noite quente de Carnaval, eu chegando do trabalho (pois é), considerando preparar um risoni com camarões. Ocasião perfeita para abrir um sauvignon blanc de Leyda, no Chile. Tampinha aberta, vinho no copo, opa, está meio amarelo demais. Em vez do palha esverdeado que eu esperava, um líquido dourado, pouco translúcido, preencheu o copo. Tudo certo se fosse um viognier, mau sinal para um SB das beiras do Atlântico. Uma cheiradinha confirmou: o vinho estava terrivelmente oxidado. Em vez de sugerir o frescor de maracujás, mangas e goiabas brancas num fundo cítrico e de brisa marítima, parecia que alguém havia cozinhado uma maçã, jogado o caldo no copo e deixado ali por alguns dias. Eu sabia do risco pela safra, 2018. Um SB gostoso, mas relativamente simples, não é pensado para durar tanto. Mas, como eu havia aberto com sucesso uma garrafa irmã uns dias antes, achei que estava garantido. Que nada. Talvez a tampinha de rosca da outra fosse melhor. Um SB gostoso, mas relativamente simples, não é pensado para durar tanto. Mas, como eu havia aberto com sucesso uma garrafa irmã uns dias antes, achei que estava garantido. Que nada. Talvez a tampinha de rosca da outra fosse melhor. Mas o que é oxidação em vinhos? Resumidamente, a exposição do líquido ao ar. É algo que acontece propositalmente com muitos vinhos, especialmente aqueles que são planejados para longos estágios em barris ou garrafas. Em Madeira, Porto Tawny e alguns vinhos de Jerez, faz parte da receita da sua graça. Mas, a partir de um certo ponto, e particularmente em vinhos cujas qualidades estão associadas ao frescor, vira um defeito. Vão-se embora os aromas primários, de frutas, e nada muito harmonioso é colocado no lugar. Manuais costumam descrever os aromas de oxidação como de maçã amassada e nozes. Na minha percepção, são vinhos que parecem cansados e velhos. Não fazem mal para a saúde, mas até aí óleo de rícino também não, que eu saiba. Vinhos oxidados também se revelam pela aparência. E, como no simples envelhecimento, esse efeito acontece em sentido inverso para brancos e tintos. Estes ficam com cor menos intensa, mais apagada. Os brancos vão se tornando mais amarelos e pouco translúcidos. A partir de um certo ponto, fica difícil diferenciar os dois, ambos praticamente marrons. O jantar foi salvo por outro Sauvignon Blanc, este jovem, que descansava na geladeira. E um copo do oxidadinho acabou deslizando para a panela do risoni. Ficou uma beleza. Publicidade Divulgação Os vinhos de Orsi Vigneto San Vito Falar em oxidação me fez lembrar, desta vez por um bom motivo, da apresentação de vinhos de Orsi - Vigneto San Vito de que participei há alguns dias. Um dos rótulos apresentados pela vinícola próxima de Bologna (na Emilia-Romagna) foi o Posca, tanto na versão tinta quanto branca. São vinhos sem safra feitos pelo seguinte método: todo ano, retira-se uma certa quantidade dos tanques, que será engarrafada e vendida, e acrescenta-se vinho do ano corrente. O controle da oxidação é importante nesse método. Afinal, uma parte do vinho sempre está envelhecendo. O tanque deve ser bastante preenchido para evitar excesso de contato com oxigênio. O Posca Bianca e o Posca Rossa guardam uma nota oxidativa sutil, que enriquece o vinho. As castas utilizadas para o branco são, na maioria, Pignoletto, Alionza, Albana e Malvasia. No tinto, Barbera, Negretto e Sangiovese. Mas, potencialmente, pode haver um resquício (uma "memória", segundo Federico Orsi) de castas internacionais que faziam parte dos vinhedos anteriormente. O Posca, nas duas versões, é um vinho despretensioso e alegre. A vinícola também mostrou outros vinhos muito bons, tanto espumantes quanto brancos e tintos. A produção é biodinâmica. Quem traz as garrafas para o Brasil é a importadora Barbagianni. Getty Images Uma uva: malbec A malbec é uma uva que se disseminou primeiro na França, onde também é conhecida como côt ou auxerrois. Faz parte do blend de Bordeaux, embora, hoje em dia, tenha participação pequena nesses vinhos. Também aparece no Loire e, especialmente, na região de Cahors, no Sudoeste. Mas foi pela mão dos argentinos que seus vinhos ganharam o mercado internacional, especialmente o brasileiro, onde é a uva tinta mais consumida. Os malbecs dos nossos vizinhos costumam ser muito frutados (ameixa, groselha, amora), às vezes um pouco florais (violetas) e carregar também aromas de baunilha, café e chocolate. Têm bastante corpo e taninos relativamente comportados. Uma certa falta de acidez vem sendo contornada com plantio em lugares elevados e o adiantamento das colheitas. No videocast "Vamos de Vinho" desta semana, eu e Vinicius Mesquita conversamos sobre essa casta, (des)harmonização entre vinhos e pizza e quais taças são fundamentais para se ter. O link do "Vamos de Vinho" no YouTube está aqui. SAIDEIRA Rodrigo Barradas/UOL Esse tava bom Furmint é a uva mais relevante da Hungria, onde é usada na produção dos estupendos vinhos doces Tokaji Aszú. Mas ela também é vinificada "em seco", com excelentes resultados. O Sauska Dry Furmint 2021 entrega uma pequena festa no copo: pera, fruta branca, um tom cítrico, camomila e bastante mineralidade, tudo com acidez formidável. Para quem gosta de notas: o irmão mais velho dele, chamado Medve, recebeu 97 pontos na avaliação da revista Decanter. Importado pela Berkmann, saiu R$ 90 numa promoção. Se for comprar, não guarde por muito tempo. Ainda está ótimo, mas não convém arriscar muito. Rodrigo Barradas/UOL O barato da semana Esta dica eu peguei do mestre Luiz Horta. A Invina é uma companhia familiar, mas com uma linha grande de produtos. Originalmente, eu iria recomendar o rosé Tricky Rabbit, muito fresco e morangudo, com a vantagem de ser da safra corrente (2024). Mas o vinho se esgotou. Então vamos neste: Sierra Batuco Reserva chardonnay 2022. Entrega tudo que um bom chardonnay simples do Novo Mundo costuma entregar. Frutas tropicais misturadas com cítricas, um leve amanteigado contraposto por acidez razoável. Custa R$ 56,90 na Amazon (se você comprar pelo link abaixo, o UOL ganha uma comissão). Comprar