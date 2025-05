Santorini, no Mar Egeu, é linda. De quebra, produz um dos melhores vinhos brancos do mundo, baseado na uva assyrtiko. E é surpreendente: a quantidade de luz solar que assa as videiras faria qualquer um presumir que seus vinhos seriam "gordos", com aromas de frutas sobremaduras e com baixa acidez. Nada disso: os assyrtikos da ilha grega são extremamente ácidos e secos, com aromas de casca de limão siciliano, mel, pedras e um toque salino. São realmente um tesouro de que Dionísio deve se orgulhar.

E mais, fazem combinação perfeita com a comida local, abundante em peixes e frutos do mar, favas, tomates, alcaparras, queijo de cabra e berinjelas. Nada se compara a tomar uns goles de assyrtiko no terraço de um restaurante, protegido do sol, com vista para o mar que banha as Cíclades (digo isso tudo em teoria, pois nunca pus os pés na Grécia).

O videocast Vamos de Vinho desta semana tem como convidada Bianca Veratti, educadora de vinhos, que dá uma aula sobre os vinhos gregos e, especialmente, sobre os de Santorini. Veja o episódio completo aqui.