Sexta-feira, 01/08/2025 Getty Images/iStockphoto Vinho com gosto de carvalho já foi mais apreciado Rodrigo Barradas Dos anos 90 até pouco tempo atrás, quase todo vinho, para ganhar altas pontuações de críticos, precisava exibir com orgulho sua passagem por barricas de carvalho. Eram caldos concentrados, extraídos, que usavam garrafas pesadonas e os aromas de madeira quase como um atestado de estirpe. Lembro até de ter tido aulas que equacionavam o alto custo dispendido em recipientes novos feitos com árvores do gênero Quercus com a qualidade final de um vinho (caro = bom). Exageros eram muito comuns. Vinhos desequilibrados, que pareciam mais um projeto de marcenaria que de enologia, mas faziam sucesso, principalmente por transmitirem uma impressão de opulência. A fórmula de sucesso era mais ou menos assim: marca evocando algum patriarca da família, garrafas que poderiam substituir halteres, vinhos no limite do pegajoso e toda a floresta de Alliers dentro do copo. Essa estratégia ainda é comum (até no Brasil), assim como a mentalidade de associar vinho à ostentação de luxo (idem, como sabemos). A paixão mundial pelo carvalho criou a indústria dos famosos "chips", uma versão barata da madeira que era jogada dentro do vinho guardado em tanques só para deixar um gostinho. Mas esse negócio caiu um pouco em desuso. Hoje, o paladar internacional valoriza vinhos que trazem uma expressão mais pura da fruta. Evita-se, assim, carregar demais a mão nos aromas secundários (aqueles que o enólogo pode acrescentar, numa simplificação grosseira). Publicidade Baunilha é um dos aromas mais comuns de madeira no vinho Eva-Katalin/Getty Images/iStockphoto E que aromas são esses? Os aromas que o carvalho importa ao vinho dependem de alguns fatores, como o tipo de carvalho —os mais comuns são o europeu (Quercus petraea e Quercus robur) e o americano (Quercus alba)— e onde ele cresce: o Quercus robur da Eslavônia (Croácia) é diferente do da mesma espécie da França, por exemplo. Também influem a quantidade de usos pelos quais o barril passou e o nível de tosta da madeira. Até o tamanho do recipiente (barrica, tonneau, foudre, botte etc.) faz diferença, uma vez que muda a relação entre a quantidade de líquido e a superfície de contato. O gosto mais óbvio que se pode sentir no vinho é, bem, de madeira. Mas também são comuns baunilha, coco, amêndoas, caramelo, tostado, defumado, cravo, canela, anis, café, chocolate. E também muito importante: a madeira dá uma dose extra de taninos aos vinhos. Tomou um vinho branco tânico? É muito provável que a madeira seja a responsável. Mas o mais importante não é isso O papel incrível que o carvalho desempenha no estágio do vinho é o sutil envelhecimento que ele proporciona, a leve evaporação que acontece pelas suas fendas e, no caminho contrário, a delicada entrada de oxigênio. Quase todo vinho, quando recém fermentado, é meio desequilibrado. O estágio em carvalho é uma das formas que o homem encontrou (há muitos séculos e talvez por acaso) para fazer o vinho ficar mais harmônico. É por isso que mesmo produtores que não querem deixar gosto de madeira nos seus vinhos continuam usando o envelhecimento em carvalho. Normalmente escolhem barris mais velhos ou menos tostados. A vinícola Ysios, na Rioja Alavesa Divulgação Rioja e o carvalho americano A mais conhecida região vitivinícola da Espanha é conhecida por vinhos bem carregados na madeira. Mais especificamente, de carvalho americano, que costuma conferir um sabor de coco queimado ao líquido. O contato com a madeira aumenta de acordo com o "nível de qualidade" na escala espanhola: crianza, reserva e gran reserva. Eu acho madeira em excesso um negócio meio chato, mas adoro os vinhos de lá. Hoje em dia, alguns produtores questionam o jeito como Rioja se organizou e ganhou fama: priorizando mais essa maneira de fazer vinho e o prestígio dos produtores do que o detalhamento dos diferentes terroirs. Em parte por causa disso, têm saído de lá vinhos com um detalhamento maior de localização e sem uso de madeira. Há quem diga que essa é uma retomada de formas anteriores ao que se convencionou ver como a tradição riojana. Nunca tomei esses aí e tenho extrema curiosidade. O que eu penso (resumidamente) sobre madeira Às vezes, é um problema. É bastante comum encontrar vinhos que foram atropelados pela barrica. Não vejo graça na antiga moda dos chardonnays pesados sabor baunilha dos anos 90, por exemplo. Quando um vinho me dá a impressão de que estou usando uma gaveta como copo, acho chato. Mas, às vezes, gosto muito. Com o perdão do clichê, meus vinhos favoritos são da Borgonha. Que passaram indiferentes pela moda do excesso de carvalho e hoje, arrisco dizer, vão manter a mesma nonchalance e só ver de longe a moda da ojeriza à madeira passar. Melhor que isso, só se eles baixarem os preços. SAIDEIRA Divulgação Esse tava bom O Domaine Bel Air tinto 2021 é produzido organicamente na denominação Bouches du Rhône (nos arredores de Aix-en-Provence). Tem 90% de syrah e 10% de grenache. 40% dele passa um ano por madeira, o que é bastante perceptível, mas não briga com o vinho. Pelo contrário, o acompanha na sutileza com que entrega notas de frutas pretas e vermelhas, um leve verdinho, tudo com muita maciez. Custa R$ 165 na importadora. Divulgação Esse foi bem no churrasco O Expreso Bodeguero Gran Reserva malbec 2022 é praticamente um malbec de manual. Gostoso de beber, consegue acompanhar um churrasco do começo ao fim. Ameixa preta, cassis, boa acidez. Passa 14 meses em barricas de carvalho americano e europeu, o que deixa notas evidentes de baunilha e cacau, taninos um pouco rústicos e leve amargor. Videiras em San Carlos (Mendoza). Custa R$ 153 no site do importador. Publicidade Compartilhar essa edição