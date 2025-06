Sexta-feira, 20/06/2025 Getty Images/iStockphoto Vinho branco de uvas tintas: isso existe? Rodrigo Barradas Vinho branco é feito de uvas brancas, certo? Quase. Alguns produtores às vezes decidem fazer com uvas tintas. Isso é possível porque a pigmentação das uvas se concentra nas cascas. Portanto, se, depois de extrair o suco, você removê-lo rapidamente do contato com elas, o mosto que vai fermentar será branco. Não é muito fácil de fazer, e alguns desses vinhos acabam tendo um reflexo meio rosa. De toda maneira, é curioso tomar, por exemplo, um malbec branco, como o que a Trivento faz em Mendoza. Publicidade Owen Franken / Getty Images Mas é só isso, uma curiosidade, né? Mais ou menos. Existe pelo menos um vinho célebre que é feito desse jeito: o Champagne branco (e todos os espumantes brancos que levam pinot noir ou meunier, como se faz por lá). Se você quiser uma garrafa que venha apenas de uvas brancas (que quase certamente serão chardonnay), procure as que têm "blanc de blancs" escrito no rótulo. Só tintas, "blanc de noirs". Mas o mais comum, disparado, é que seja uma mistura. Essas alicante bouschet recém colhidas não virarão um vinho branco Getty Images Dá pra fazer com qualquer uva tinta? Não. Existem algumas uvas que têm o pigmento na própria polpa. Aí, a não ser que o produtor recorra a algum método maluco para retirar a cor do mosto ou do vinho, não tem como fazer. E, sinceramente, eu passaria longe de um copo desse líquido hipotético. Essas uvas que têm antocianinos (cor, para resumir) na polpa não são muito comuns. Em português, são conhecidas como "tintureiras" ("teinturiers", em francês, termo que é meio adotado também em inglês e, portanto, internacionalmente). Alguns exemplos: alicante bouschet, saperavi e colorino. Embora sejam usadas justamente para reforçar a cor em cortes, é possível encontrar varietais. Espere vinhos de cor muito profunda. SAIDEIRA Divulgação O barato da semana Lançamento recente da gigante chilena Conha y Toro, o Casillero del Diablo Blanc Cabernet 2024 é exclusivo do mercado brasileiro. Feito a partir de uvas tintas cabernet sauvignon do Vale Central, é um vinho curioso, branco muito pálido. Tem algumas notas vegetais que remetem aos cabernets chilenos (o que pode ser uma ilusão de quem está buscando semelhanças), mas, de resto, remete a pera, bergamota (perdão, nasci no RS) e um pouco de limão siciliano. Dá pra achar em lojas online por preços em torno dos R$ 45. Divulgação E mais um O espumante Casa Valduga Premivm Nature é composto por 80% chardonnay e 20% pinot noir (como dito ali em cima) da Serra do Sudeste (RS). Feito pelo método tradicional, de segunda fermentação na garrafa, passa dois anos em contato com as borras, o que lhe confere um gostoso aroma de panificação, bastante equilibrado com os de cítricos, um pouco de maçã verde e frutas secas. Embora fresco, tem bastante presença na boca. Super seco (tem no máximo 3g de açúcar por litro). Dá pra achar na faixa dos R$ 90 online e em mercados. Compartilhar essa edição