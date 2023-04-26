Emmanuel Houillon e Pierre Overnoy, com este jornalista, na casa do vinhateiro ancião Rodrigo Barradas/UOL Uma manhã na maison Houillon-Overnoy Rodrigo Barradas Na minha passagem pelo Jura, tive a emoção de conhecer um gigante, o vinhateiro aposentado Pierre Overnoy, e também de conversar detidamente com seu "herdeiro", Emmanuel Houillon. Não que esse seja um privilégio exclusivo: embora seus vinhos sejam os mais disputados da região e enófilos façam peregrinações para tirar uma foto em frente à sua modesta casa (e vinícola), em Pupillin, Pierre e Manu são conhecidos por atender visitantes gentilmente e explicar detidamente suas ideias, suas propostas e, claro, seus vinhos. Na newsletter anterior, falei que era difícil exagerar a importância de Jean-François Ganevat para o Jura. Com Overnoy, o negócio é ainda mais sério. Dedicado estudioso das vinhas e da vinificação, ele adotou o manejo orgânico ainda nos anos 60, e, em 1986, deixou de acrescentar sulfito aos vinhos. Isso faz dele um pioneiro e uma figura totêmica no movimento dos vinhos naturais. Além disso, foi possivelmente o primeiro vigneron local a priorizar a produção de vinho ouillé, contrária à tradição de vinificação oxidativa, sob um véu de leveduras, típica do Jura. A adoção desse método (normal no mundo todo, estranho ali) por mais produtores coincidiu com o aumento exponencial do interesse mundial dos vinhos do Jura. Apesar de não usar conservantes (sulfitos), Overnoy sempre foi adepto de longuíssimos envelhecimentos, correndo um risco a que poucos se atrevem. E tendo, quase sempre, sucesso. Na minha opinião, é um exercício fútil provar seus vinhos para analisá-los tecnicamente. São excelentes, claro, mas carregam consigo muita história. Walter Benjamin que me perdoe, mas carregam uma aura, algo que não dá pra descrever analiticamente. Publicidade Rótulos de vinhos de Overnoy decoram restaurante em Paris Rodrigo Barradas/UOL A passagem do domaine Em 1989, o filho de 14 anos de uns clientes regulares, que não demonstrava interesse na escola (como o próprio Overnoy quando criança), passou uns dias ajudando na colheita. A partir daí, Emmanuel Houillon passou a ser um aprendiz na vinícola. Em 2001, quando Pierre, solteiro e sem filhos, se aposentou, Manu assumiu a maison. É difícil imaginar um sucessor mais adequado. Houillon é reverente a todo o ensinamento que recebeu do antecessor, mas, de forma discreta, foi colocando sua personalidade nos vinhos, mesmo antes de se tornar o titular. Foi iniciativa dele, por exemplo, introduzir conceitos de biodinâmica na produção. Em algumas safras arriscadas, foi ele que insistiu em permanecer sem adicionar sulfitos, convencendo Pierre. Mas mesmo hoje, quando Overnoy, chegando aos 90 anos, se dedica mais ao mel e às abelhas, Houillon faz questão de aproveitar seu conhecimento. "Eu o faço provar os vinhos. Ele é sempre meu consultor. Avanço junto com ele, isso nunca se perde. É uma história muito bonita", conta. A ameaça do clima A conversa com Houillon foi pontuada pelo tema das mudanças climáticas. Quando pergunto sobre a evolução da vinícola na útima década, a resposta diz menos sobre o seu trabalho que sobre o ambiente: "Temos vinhos mais carregados, maior teor alcoólico nos brancos, que ficaram mais ricos. Ainda mantemos bela acidez, com fermentações mais longas". Esse é um problema que assombra todo o Jura, que vem tendo muitas safras em que quase não se colhem uvas sãs. Geadas, granizo, ondas de calor, secas e tempestades. Nos últimos dez anos, houve muitas colheitas catastróficas, especialmente a de 2021. A boa, mas provisória, notícia é que 2025 está indo bem. O Jura também passou a conviver com o espectro da chegada da mosquinha Drosophila suzukii, desconhecida até recentemente. "Em 2014, tivemos pela primeira vez aquela famosa drosófila que pica a uva e suga por dentro. Em três ou quatro dias foi catastrófico - perdemos 80% da colheita", conta. O manejo é particularmente difícil para Houillon-Overnoy, que tem por filosofia esperar pacientemente a maturação perfeita no vinhedo. "Temos dois hectares de variedades tardias na propriedade. O problema é que, quando todas as vinhas ao redor já foram colhidas, resta apenas a que sobra, e os insetos vão para lá". Os produtores têm tido dificuldade até de transformar o suco em vinho de forma estável. "Temos fermentações muito mais complicadas que antes, como se tivéssemos menos poder fermentativo". Houillon credita isso ao desequilíbrio ecológico: "Perdemos 70% dos insetos no mundo, e muitos são vetores de leveduras". Uvas dos anos 90 comparadas com as da safra 2023 Rodrigo Barradas/UOL A prova está nas uvas Pierre Overnoy é um sujeito meticuloso. Em 2 de julho de 1990, ele colheu um cacho de uvas e armazenou no formol. E segue fazendo a mesma coisa todo ano, sempre na mesma data. O resultado é uma evidência do aquecimento do Jura: os cachos das primeiras safras carregam, em geral, pouco mais que brotos. As recentes mostram uvas ainda verdes, mas bem formadas. É muito bonito. E assustador. Uma uva ameaçada, e outra, redescoberta A uva do Jura que é mais ameaçada pelos eventos climáticos é a poulsard (ou ploussard). Símbolo de Pupillin (onde fica a maison Overnoy), essa casta tinta amada pelos locais brota cedo, ficando mais exposta às cada vez mais frequentes geadas de primavera. Além disso, sua casca fina a deixa mais exposta a doenças fúngicas, queimaduras de sol e calor e ataques da temida drosófila. Mas os vinhateiros com quem falei não querem o desaparecimento da cepa. Reconhecem a dificuldade, mas, em geral, acreditam que vão conseguir formas de mantê-la. "O ploussard no futuro terá um pouco menos de importância (em termos de área plantada), mas pode se adaptar também", diz Houillon. Enquanto isso, uma casta histórica, mas marginal, da região, pode emergir. A também tinta enfariné ainda existe em alguns vinhedos, é resistente a doenças e tem muita acidez, o que pode ser um ótimo contraponto para o crescente nível de mmaturação das uvas. A enfariné não está entre as uvas permitidas para os vinhos das AOCs do Jura. Por enquanto, só pode entrar na categoria "vin de France". Cave do Domaine de la Pinte Rodrigo Barradas/UOL Domaine de la Pinte Talvez por seu tamanho (35 hectares é uma enormidade no Jura) ou por seus proprietários não serem vignerons típicos (a fortuna vem do ramo da construção), o Domaine de la Pinte, em Arbois, não atrai a hipsteragem que hoje, muito para o bem e um pouco para o mal, mitologiza e procura o Jura. Mas a vinícola adotou cedo as práticas orgânicas, ainda nos anos 90, e a biodinâmica no começo dos anos 2010. Merece atenção. E seus vinhos são muito bons, conduzidos com sabedoria, na adega, por Emmanuelle Goydadin. Gostei de vários, especialmente dos savagnins e de um melon-à-queue-rouge (uma mutação da chardonnay típica do Jura). Lamentei um pouco que praticamente não existissem no Brasil. Mas fui surpreendido em um email do pessoal do Sonoma há umas semanas. Aparentemente (não conversei com ninguém de lá), o pessoal de uma distribuidora chamada Alacave botou a mão num lote de importação do domaine. Tem trousseau, um pinot/poulsard, um poulsard, um savagnin e até o melon. Pelo que vi, são da supermadura safra de 2018, ainda com o rótulo antigo. Tomara que dê certo e venha mais. Em tempo: o Domaine de la Pinte também investe bastante em turismo -a proprietária, Catherine Martin, dá bastante atenção a isso. Tem passeios, degustações, um restaurante típico e até atividades como jogos tipo escape. SAIDEIRA Rodrigo Barradas/UOL Esse tava mágico O Houillon-Overnoy chardonnay 2018 tem o aroma típico do Jura, um leve toque oxidativo mesmo sendo ouillé. Muita mineralidade, que não compete com frutas como maçã e casca de laranja. Acidez cortante, um pouco de giz. Leve toque salgado, com azeitona e camomila. Mas, como eu disse lá em cima, só descrever os elementos não é suficiente. Foi um vinho que, na real, me emocionou. É até bom que um desses não cruze meu caminho toda hora. Rodrigo Barradas/UOL Esse tava bem bom O Domaine de la Pinte não fez fama em cima dos tintos, o que, hoje em dia, é um pouco injusto. O trousseau 2023 é uma delícia. Frutas vermelhas, framboesa, oxicoco, um aroma de cave que está em tantos vinhos da região, de barris esquecidos no tempo. Encorpado, para os padrões jurássicos. Um pouco animal, uma pimentinha preta. Acidez perfeita. Terroso, com aquele aroma de chão de floresta apreciado nos pinots. Belo vinho.




