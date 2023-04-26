Não é todo dia que um sujeito como eu, com os proventos de jornalista (não tô reclamando, chefia!), tem a oportunidade de provar vinhos de elite, esses cuja fama faz os preços escalarem no mercado internacional. Normalmente, busco tomar aqueles que acho que vão propiciar uma experiência legal, aguçar uma curiosidade, exemplificar uma região ou filosofia, sem gastar os tubos. Aí tento dividir com vocês. Mas tive a oportunidade, há umas semanas, de fazer uma degustação muito legal explorando os terroirs do Don Melchor, o píncaro da produção da Concha y Toro (tecnicamente, hoje é uma empresa separada, mas os laços ainda são claros). Preço no Brasil: circundando os R$ 1.000, às vezes um tiquinho menos, frequentemente muito mais. O vinho, claro, é estupendo, ainda melhor do que a minha memória guardava de outra ocasião, muitos anos atrás. Mas talvez mais bacana ainda tenha sido o negócio dos terroirs. Explico: O vinhedo de onde sai o Don Melchor, em Puente Alto, tem 125 hectares. É grande. É comparável com regiões inteiras da Europa. A AOP Hermitage, no Rhône, por exemplo, tem uns 140, e ali são conhecidos diversos vinhedos específicos, como La Chapelle, Les Bessards, L'Hermite etc. É natural, portanto, que se explorem as características das sete parcelas de, principalmente, cabernet sauvignon do vinhedo chileno (tem outras, bem menores, de cabernet franc, merlot e petit verdot). Pois foi isso que eu fiz lá na sede da Don Melchor. Sob a guia de Rodrigo Alonso, da equipe do diretor técnico e CEO Enrique Tirado, provei vinhos das parcelas 1, 3 e 5 (safra 2022). E as diferenças foram notáveis. A parcela 1 era exuberante, com muita fruta, groselha, cereja, framboesa, taninos bem integrados, apesar da juventude evidente. Em comparação, a 3 trazia uma nota de sobriedade, com taninos mais firmes, alguma fruta preta (ameixa e ainda a groselha), mas mais notas terrosas e minerais, de grafite. Um senhor circunspecto ao lado de um jovem animado. A parcela 3 lembrava mais a 1, mas era um pouco mais arredia, com um tanino mais rugoso, embora suave, e fruta bastante fresca. Aí foi a hora de brincar de enólogo. Misturamos as três, em quantidades iguais, e o resultado foi incrível. A sobriedade da parcela 2 amaciou as arestas das outras duas, criando um conjunto harmonioso, algo que eu não suspeitava que aconteceria provando os lotes separadamente. Cada uma das parcelas já daria um vinho muito bom se engarrafado, mas a união das três, mesmo sem preocupação com proporções, já criou algo muito melhor. Para finalizar, provamos o corte final da safra 2022, com cabernet sauvignon das sete áreas, em proporções diferentes, 3% de cabernet franc, 1% de merlot e 1% de petit verdot. E o efeito do blend inicial se multiplicou. Grande vinho. Tem tudo que um grande cabernet chileno pode mostrar, com ameixa, cereja, groselha, mirtilo, um toque verde, mentolado, muito agradável, um leve defumado, caixa de charuto, grafite, muita estrutura na boca e final longo. Se eu pudesse dispor de uns R$ 1.000 corriqueiramente, gastaria com prazer. Essa experiência, em versão expandida, é uma das possíveis para quem visita a Don Melchor. Custa por volta de R$ 1.600. Para quem quiser ter uma parte dela, a vinícola está lançando o rótulo DM/01 2022, apenas com uvas da parcela 1. Deve chegar ao Brasil ainda este ano. A ideia do projeto Las Parcelas é, nos próximos anos, engarrafar separadamente os vinhos de outras áreas do vinhedo.