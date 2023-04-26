Jean-François Ganevat em entrevista ao UOL Rodrigo Barradas/UOL Trago notícias de Jean-François Ganevat Rodrigo Barradas Em 2021, Jean-François Ganevat, um dos produtores mais relevantes do Jura, com garrafas que alcançam mais de 500 euros em leilões, vendeu sua propriedade para uma família russa, mantendo uma posição de consultor. Reflexo das complicações financeiras que podem atingir mesmo os mais renomados produtores da região, a notícia criou apreensão. Que só se acentuou quando, em razão da guerra da Ucrânia, os Pumpianskiy tiveram que se retirar do negócio. Pelo menos os russos eram dedicados ao vinho -proprietários também do Prieuré de Saint-Jean de Bébian, no Languedoc. Quem seria o novo dono? A situação se resolveu de maneira satisfatória: o diretor de Bébian, Benoît Pontenier, assumiu a vinícola, manteve as posições de Ganevat e de sua irmã, Anne, e ainda contratou um diretor, Jocelyn Broncard, e um gerente para os vinhedos. Admito que fui encontrar Ganevat com uma curiosidade: será que todos esses acontecimentos indicavam que ele estava se afastando, talvez preparando uma aposentadoria? Não é o que parece. Permanentemente ligado na tomada, Jean-François continua tomando decisões sobre todos os aspectos do domaine que leva seu nome. E dando duro na propriedade. "Nós trabalhamos desde crianças, aos 8, 10 anos, eu estava com meu pai e meu avô nas vinhas, sempre fizemos apenas isso. Então, hoje, ficar sem fazer nada, eu fico louco", conta. "O futuro do Domaine Ganevat, isso não muda. Eu ainda estou aqui, os vinhos não mudaram, sempre fazemos os vinhos como gostamos". Ganevat também achou tempo para escrever: no dia em que o encontrei, chegou ao domaine o primeiro exemplar do livro "Dans la Jungle des Vins Naturels", dele, do produtor Jean Foillard (Beaujolais) e do jornalista Éric Conan. Publicidade Divulgação/Instagram Mas quem é esse cara? É dificil exagerar a importância de Jean-François Ganevat para a evolução do Jura no século 21. Inquieto, foi um dos pioneiros da biodinâmica (e dos vinhos naturais) na região, e, embora tenha todas as características de um agricultor pragmático, é também um obcecado pela precisão na vinificação, nunca tomando atalhos. Até música para as vinhas ele toca: alto-falantes instalados em alguns vinhedos soam em alguns momentos, numa tentativa de combater doenças causadas por fungos. Seus vinhos passaram de menos de 10 euros vendidos na porta vincícola para as somas descritas na seção acima, somente por alocação (e bem difícil). Ganevat também é responsável por colocar no mapa mundial do vinho o sul do Jura (conhecido como Sud Revermont), que era considerado inferior às áreas ao redor de Arbois e Chateâu-Chalon. Difícil também é encontrar seus vinhos no Brasil. A importadora Clarets ainda cita Ganevat no seu site, mas não há link para nenhuma garrafa. A resposta à inconstância das safras Em 2014, Anne e Jean-François iniciaram uma atividade de negociantes, inicialmente comprando uvas de outros produtores do Jura e vinificando. A ideia era utilizar a capacidade instalada (tanto de infraestrutura quanto de trabalhadores - o domaine costuma ter alta concentração de força de trabalho) em momentos de safras magras. Outros produtores trilharam caminho semelhante. E essas safras magras só aumentaram: o Jura é uma das regiões vitivinícolas mais ameaçadas pelos eventos climáticos inesperados trazidos pelo aquecimento global. Dessa maneira, Ganevat expandiu o negócio para incluir uvas de outras regiões (e às vezes misturá-las) e engarrafar os vinhos como Vin de France. A estratégia confundiu muitos: como pode um defensor enérgico do terroir se dedicar a vinhos como esses? Mas foi uma resposta pragmática a um imperativo econômico, e chegou a belos resultados, como o vinho J'en Veux Encore, que muda a cada safra (a garrafa que eu tenho foi feita com mais de 20 variedades, segundo Ganevat). Vinificar castas diferentes também foi um estímulo à criatividade: "Eu sou apaixonado pelo meu ofício e sempre faço Savagnin, Chardonnay, Pinot Noir, Poulsard (castas típicas do Jura). Bem, depois de um tempo, eu não gosto que seja uma receita. Há muitas castas que eu gosto de beber e que eu queria vinificar. E isso para mim é super. Tentamos praticamente todas as castas que eu quero beber. Pronto, só o Pineau d'Aunis (casta do Loire) que ainda não pudemos comprar, mas é isso que queremos fazer em breve, porque eu adoro essa casta e acho que é algo que me dá vontade de tentar". Rodrigo Barradas/UOL Berthet-Bondet: outra joia do Jura Instalado em Château-Chalon desde 1984, o orgânico Domaine Berthet-Bondet tem uma linha consistente, em que todos os vinhos -desde o crémant (espumante) até o vin jaune (Chateâu-Chalon) são muito bons. Existe uma linha de brancos tradicionais (oxidativos), modernos (ouillés), ótimos tintos e outros vinhos típicos do Jura (vin de paille, macvin). Fiquei muito impressionado com o Château-Chalon e com o La Queue au Renard, um pinot noir (casta que às vezes é um pouco relegada a segundo plano no Jura) delicioso. Eles costumavam ser importados pela Anima Vinum, mas acredito que não haja vinhos disponíveis no Brasil hoje em dia. SAIDEIRA Rodrigo Barradas/UOL Esse tava bom Berthet-Bondet La Queue au Renard 2023. De uvas plantadas em margas triássicas, este pinot integra às frutas pretas e vermelhas toque complexos de especiarias, ervas secas, algo de chão de floresta, terroso. Madeira muito bem colocada. Um vinho vivo, de final relativamente longo. Uma delícia. Rodrigo Barradas/UOL Esse também Berthet-Bondet Château-Chalon 2017. De uma safra difícil, em que as geadas provocaram perdas de até 50% das uvas. O verão quente e seco fez as que sobreviveram amadurecerem rapidamente. Não à toa, este vinho tem 15.5% de álcool. Notas típicas de nozes e curry. Outra delícia.




