Sexta-feira, 21/03/2025

Prateleira de vinhos franceses em loja dos EUA Getty Images

Mercado dos EUA se prepara para tarifas sobre vinhos europeus

Rodrigo Barradas

Reportagem do ótimo Eric Asimov no New York Times dá conta do temor do mercado norte-americano de que a ameaça de tarifar vinhos europeus em 200% danifique a estrutura de distribuição da bebida no país, prejudicando até os próprios produtores.

Boa parte dos vinhateiros depende de toda uma estrutura de distribuição e vendas que, por sua vez, só existe porque oferece um mix de produtos nacionais e importados. Por enquanto, grandes produtores, que podem arcar com estruturas próprias de distribuição, são os menos preocupados.

O certo é que a medida, se vier, vai prejudicar importadores e lojas, que no momento estão se dividindo entre aumentar pedidos (numa aposta para receber os produtos antes da imposição das taxas) e já suspender todas as compras.

Mais certo ainda é que quem se ferra é o consumidor de lá. Aqui, teoricamente, o excedente de oferta (o mercado dos EUA é gigante) pode até ajudar a baixar preços dos vinhos europeus. Mas eu só acredito vendo.

Publicidade

Mas não custa rezar para que preços baixem no Brasil

É claro que não torço por uma guerra comercial global, mas uma situação em que os vinhos europeus de DOs (denominações de origem) pequenas tivessem uma queda de preços seria muito boa.

Em tempos de situação cambial mais favorável, coisa de dez anos atrás, era relativamente fácil encontrar (e, especialmente, pagar por) vinhos de virtualmente todas as DOs. Importadoras grandes tinham catálogos muito mais completos que os de hoje, com mais de um produtor por denominação, mesmo as menos conhecidas.

Hoje, vá tentar achar, como eu fiz esta semana, alguém que traga (legalmente) um vinho de Colares para o Brasil. Prepare-se para uma saga.

UOL

Arthur Azevedo, vice-presidente da ABS, no Vamos de Vinho

O videocast Vamos de Vinho desta semana recebeu Arthur Azevedo, um cara que é praticamente sinônimo da seção paulista da Associação Brasileira de Sommeliers e que foi professor de muitos enófilos e profissionais do vinho. Na conversa, Azevedo falou muito sobre a evolução da cultura do vinho no Brasil nas últimas décadas. Confira aqui.

Getty Images

Uma uva: pinot noir

Caso o outono de 2025 não se resuma a um verão estendido, é hora de Pinot Noir. Com seus aromas de frutas vermelhas do bosque (e até de bosque mesmo - o famoso "chão de floresta"), um toque de cogumelos, algo terroso, às vezes um pouco de fumaça, é a uva perfeita para a estação. Ajuda ainda o corpo mais delgado, que não sugere o peso de dias de inverno.

A pinot noir é uma cepa frágil, de cultivo difícil, casca fina, muito sensível ao clima (especialmente ao calor) e ao solo. Durante muito tempo, foi comum dizer que ela só se dava bem na Borgonha, onde ela reina absoluta entre as tintas e gera vinhos caríssimos e espetaculares.

Hoje, ela obtém bons resultados (com características próprias em cada lugar) em muitas outras partes do mundo, como a Nova Zelândia, os EUA (Oregon e regiões mais frias da Califórnia), o Chile (principalmente nas áreas costeiras) e a Argentina.

E vale lembrar que, mesmo na Europa, há outros lugares onde ela faz bonito, como na própria França (Alsácia e Loire), na Itália (onde se chama pinot nero) e Alemanha (onde atende por Spätburgunder).

Tem um episódio do videocast Vamos de Vinho dedicado a ela. Para assitir, é só clicar aqui.

SAIDEIRA

Divulgação

Esse tava bom

Era dos Ventos Peverella: um dos melhores vinhos do Brasil, na minha opinião e de muita gente. Delicado para um laranja, potente para um peverella. Muita harmonia entre as frutas brancas e os aromas de chá (como camomila), e ótima estrutura na boca. Na safra 2021, está um pouco mais fugaz que de costume, mas ainda delicioso.

A Era dos Ventos foi fundamental na redescoberta da peverella, provavelmente a primeira uva vinífera branca a ser trazida para o Brasil. Não é barato. Custa de R$ 350 para cima em lojas virtuais.

Rodrigo Barradas/UOL

O barato da semana

2023 foi uma safra quente demais no Chile, mas o frio Valle de Casablanca, onde fica a Casas del Bosque, foi um pouco poupado. Talvez por isso, este Reserva Las Dichas 2023 tenha ótima acidez. Não é complexo, mas entrega boas notas de fruta vermelha, como morango, e um toque de especiarias.

Pinot noir barato e bom não é fácil de achar, mas este cumpre seu papel. Custa R$ 54 na Amazon, mas aviso: na loja, ele se chama, misteriosamente, "Collection" (se você comprar pelo link abaixo, o UOL ganha uma comissão).